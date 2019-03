Ajatushautomo Sitra saa toistaiseksi pitää sadat miljoonat euronsa – Puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, mitä rahoille pitäisi tehdä

Kulttuuri

Ajatushautomo Sitra saa toistaiseksi pitää sadat miljoonat euronsa – Puolueet eivät päässeet yksimielisyyteen

Puolueet eivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Satojen miljoonien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työryhmä ehdottaa

Työryhmä esittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitran yliasiamies