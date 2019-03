Kulttuuri

Perussuomalaiset on gallupien tekijöille hankala pala – HS kysyi tutkimus­yhtiöiltä, miksi kannatus­tulokset h

Erityisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimusyhtiöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Joka

Sekin

Toisinaan

Oikaisu: Ylen gallupin vastausten keruuaika päättyi 26.3. eikä 20.3. kuten tekstissä aiemmin luki.