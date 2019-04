Kulttuuri

Supersuosittu Musta laatikko jatkuu tiistaina Tampereella – syksyn lipuista jo yli puolet myyty

Helsingin Sanomien

järjestämät supersuositut Musta laatikko -illat jatkuvat. Huomenna tiistaina Musta laatikko 13 vierailee Tampereen Teatterin päänäyttämöllä kello 19. Tilaisuuteen on joitain vapaita paikkoja, ja niitä myy Lippu.fi.Musta laatikko on elävän journalismin tapahtuma, jossa Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat kertovat ennenjulkaisemattomia tositarinoita. Tilaisuudet alkoivat helmikuussa 2016, ja sen jälkeen niissä on käynyt yli 20 000 katsojaa. Esityssarja on palkittu Bonnierin journalistipalkinnolla.Tänä keväänä Musta laatikko 13 nähdään vielä 8. ja 9. huhtikuuta Kansallisteatterissa Helsingissä sekä 16. huhtikuuta Turun Kaupunginteatterissa. Nämä esitykset on loppuunmyyty. HS:n digitilaajien on kuitenkin mahdollista seurata esitystä suorana netissä 9. huhtikuuta kello 19.Musta laatikko 14 nähdään Kansallisteatterissa ja Turun Kaupunginteatterissa. Esitykset ovat lokakuussa, ja niissä on eri esiintyjät ja eri aiheet kuin kevään illoissa. Syksyn liput tulivat myyntiin viime viikolla, ja niistä jo yli puolet on myyty. Lippuja myy Lippu.fi.