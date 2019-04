Kulttuuri

Katoliset papit polttivat Harry Potter -kirjoja Puolassa

Katoliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valokuvissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapausta