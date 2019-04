Suomalaisten pitäisi maksaa veroja nykyistä enemmän – Simo Sipolan uutuuskirja on pakollista luettavaa kaikille Kirja on huolellisesti tehty informaatiopaketti verotuksesta, asiajournalismia parhaimmillaan. Se on lisäksi myös poleeminen ja hyvin jäsennelty puheenvuoro kohtalaisen korkean verotuksen puolesta.