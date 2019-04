Simo Sipolan Verokirja on vakuuttava puheenvuoro korkean verotuksen puolesta, ja siksi punavihreiden puoluejohtajien pitäisi lukea se Kirja on huolellisesti tehty informaatiopaketti verotuksesta, asiajournalismia parhaimmillaan. Se on lisäksi myös poleeminen ja hyvin jäsennelty puheenvuoro kohtalaisen korkean verotuksen puolesta.