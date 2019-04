Pelastustyöntekijä kuoli Hollywood-elokuvan kuvauksissa New Yorkissa, koska ei tiennyt rakennuksen olevan lavastettu Edward Nortonin ja Bruce Willisin tähdittämän rikoselokuvan kuvauksissa sattui tuhoisa tulipalo helmikuussa 2018. New Yorkin kaupungin pelastuslaitos on julkaissut yksityiskohtaisen raportin onnettomuuden syistä.