Kuka?

Runoilija oli myös kirjallinen vaikuttaja ja kääntäjä



Ezra Pund syntyi 30. päivänä lokakuuta 1885 Haileyssa Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa.



Opiskeli kirjallisuutta ja kieliä Pensssylvanian yliopistossa ja myöhemmin Hamilton Collegessa New Yokissa.



Lähti laivalla Eurooppaan myöhään syksyllä 1908. Taskussa oli 80 dollraia. Määränpää oli Lontoo.



Tutustui Lontoossa Ford Madox Fordiin ja William Butler Yeatsiin. Julkaisi vuonna 1909 kokoelmat Personae, Exultations ja The Spirit of Romance.



Nousi nopeasti modernistisen liikkeen keskieseksi vaikuttajaksi.