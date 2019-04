Vedenneito-dokumentin teini-ikäinen päähenkilö sanoo miettivänsä ilmastonmuutosta joka päivä: ”Mehän olemme viimeinen sukupolvi, joka voi tehdä asialle jotain”

Kulttuuri

Vedenneito-dokumentin teini-ikäinen päähenkilö sanoo miettivänsä ilmastonmuutosta joka päivä: ”Mehän olemme vi

Vedenneito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vedenneidon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emika Saario

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutama

Vedenneito saa elokuvaensi-iltansa perjantaina.