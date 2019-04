Neil Hardwick ylistää Kvartetti-näytelmänsä tähteä Lasse Pöystiä ja kertoo viimeisen muistikuvansa kollegasta: ”Oli niin kiva olla nuori”

Kulttuuri

Neil Hardwick ylistää Kvartetti-näytelmänsä tähteä Lasse Pöystiä ja kertoo viimeisen muistikuvansa kollegasta:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ainoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olihan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy