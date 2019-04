Kulttuuri

Sata vuotta sitten Wall Streetillä räjähti tuhoisa pommi – mielenkiintoinen historiadokumentti selvittää terro

16. päivänä 1920 New Yorkin Wall Streetillä jytisi: JP Morgan & Co -sijoituspankin eteen ajetuissa hevoskärryissä räjähti dynamiitista ja metallikappaleista rakennettu pommi. 38 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui.Räjähdyspaikka ja sieltä löytynyt viesti vihjasivat, että iskun tekijöillä oli yhteyksiä vasemmistoanarkisteihin. Syyllisiä ei saatu silti koskaan seville.Amerikkalaisdokumentti Räjähdys Wall Streetillä (2018) esittää syyllisistä vain valistuneita arvauksia. Kiinnostavampaa on ymmärtää terrori-iskun yhteiskunnallista taustaa, ja siihen tämä mielenkiintoinen ohjelmakin onneksi keskittyy.Sata vuotta sitten Yhdysvalloissa kuohui. Valtiovalta yritti nujertaa aktiivisen työväenliikkeen ja vasemmiston, joka puolestaan radikalisoitui entisestään.Terroria oli puolin ja toisin: anarkistit turvautuivat pommeihin, viranomaiset kansalaisten vakoiluun, ratsioihin, pidätyksiin ja massakarkoituksiin.