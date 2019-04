Kulttuuri

Mistä kriitikko puhuu, kun hän kehuu kapellimestarin työtä? Konsertissa yleisö näkee lähinnä kapellimestarin s

Pari vuotta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otetaan

Youtubesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kapellimestarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen puhuttiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvostelun