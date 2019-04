Kulttuuri

Vaikuttaa siltä, että joku on vetänyt hätä­jarrusta: Missä viipyy Alman luvattu esikois­levy ja miksi kiertue

Nimi on enne. Have U Seen Her? Oletteko nähneet häntä? Sen niminen pitäisi olla Alman debyyttilevy, jota on odotettu kauan – ei kuukausia vaan vuosia. Kesällä tulee kolme vuotta Karma-singlen läpimurrosta.