Pertti Jarla piirtää parin kuukauden välein niin vaikean Fingerporin, että se saa jotkut jopa raivoihinsa: ”Keski-ikäinen mies tuli valokopio kädessä kauppaan huutamaan”

Kulttuuri

Pertti Jarla piirtää parin kuukauden välein niin vaikean Fingerporin, että se saa jotkut jopa raivoihinsa: ”Ke

Maanantaina

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006063374.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fantasiahahmoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudelleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joitakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jarla

Nykyään

Vaikeaselkoisimmista

”Mies