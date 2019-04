Kulttuuri

Urheilufaneja hellitään netissä: kotimaisia podcasteja eri urheilulajeista on jo yli 20, ja lisää tulee

Kaupallisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheiluaiheisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Helsingin Sanomat ja Supla kuuluvat Sanoma-konserniin.

radion ansainta­logiikka on erilainen perinteisissä radiolähetyksissä ja internetiin tehtävissä äänisisällöissä.Radiossa tavoitellaan massoja, mikä ohjaa kanavat tekemään tarkkaan profiloitua lähetysvirtaa.Sen sijaan internetiin tuotettavissa podcasteissa voidaan tavoitella hyvinkin rajattuja erikoisyleisöjä.Netissä kaupallisetkin toimijat voivat tehdä perinteistä toimitettua radio-ohjelmaa. Parhaiten tämä toteutuu tällä hetkellä urheilujournalismissa.Supla että RadioPlay tekevät lukuisia tiettyihin urheilulajeihin erikoistuvia podcasteja, joista suurin osa saa viikoittain uuden jakson. Ne sisältävät intohimoista urheilupuhetta.Ohjelmakaavio ei verkossa ole rajana, joten monet podcast-jaksot ovat jopa yli tunnin mittaisia.Oma podcast löytyy niin pesä-, lento-, kori- kuin jalkapallollekin. On salibandyliigaa, jääkiekon ykkösdivaria, vaahteraliigaa, pohjoisamerikkalaista koripallon NBA-sarjaa ja jopa e-urheiluun eli tietokonepelaamiseen keskittyvä #GGWP. Esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigalle löytyy molemmista palveluista oma ohjelmansa.podcastien toimittajista löytyy sekä ammattilaisia että asialle vihkiytyneitä harrastajia.Tyypillisin asetelma studiossa on kahden toimittajan dialogi. Tyyli vaihtelee puhtaasta asiasta viihteelliseen ja rentoon jutusteluun.Esimerkiksi Suplan Valioliiga ja RadioPlayn NHL-spesiaali Kimanttia rönsyilevät iloisesti myös aiheen viereen.urheilupodcastit ovat kaupallisten mediatalojen heiniä. Vaikka Yleisradiolla on mittava urheilutoimitus, ei Areenasta löydy yhtään varta vasten internetiin tehtyä ääni­sisältöä urheilusta.Ehkä tämä johtuu siitä, että Ylellä on perinteisissä radiolähetyksissään paljon urheilu­aiheisia ohjelmia – toisin kuin useimmilla kaupallisilla kanavilla.