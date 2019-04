Kulttuuri

Ruotsalaiskomedia jättää hämmennyksen valtaan: Onko elokuva tarkoitettu alle 9-vuotiaille vai yli 69-vuotialle

Lähtökohta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kodinhoito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarkoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britt-Marie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy