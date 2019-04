Suosittu videobloggaaja Veronica Verho on myös vuoden radiojuontaja – Verho katkaisi Jaajo Linnonmaan pitkän voittoputken Verhon radioshow NRJ:llä on kevyttä viihdettä. ”En halua tehdä liian diippiä – sitä varten on omat radiokanavansa”, Verho sanoo.