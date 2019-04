Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: taidetta jätteistä, valokuvia ja jugendin helmiä

Outoja satuja

Eeva Peuran

Eeva Peura: Hunt 21.4. saakka tm-galleriassa (Erottajankatu 9 B). Ti, to pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16, to 18.4. 11–15, pitkäperjantaina 19.4. suljettu.

Uhanalainen Afrikka

Brittivalokuvaaja

Nick Brandt: Inherit the Dust 1.9. saakka Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34). Ti–su 11–18, ke 11–20, pitkäperjantaina 19.4. suljettu.

Lintujen tarkkailija

Sanna Kanniston

Sanna Kannisto: Observing Eye 5.5. saakka galleria Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Taidetta roskista

Kulutuskulttuuri

Sampo Laaksonen: The Trashman Will Come Eventually 21.4. saakka galleria Huudossa (Eerikinkatu 36). Ti–su 12–17.

Menetetty mestariteos

Suur-Merijoen

Suur-Merijoen kartano – Jugendin helmi 8.9. saakka Arkkitehtuurimuseossa (Kasarmikatu 24). Ti–su 11–18, ke 11–20, suljettu 19.–22.4.