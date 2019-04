Musta laatikko saa lisäesityksiä syksylle

Kulttuuri

Sanomien supersuositut Musta laatikko -esitykset saavat ensi syksynä lisäesityksiä. Elävän journalismin iltoja Kansallisteatterissa lisätään, koska osa syksyn näytännöistä on jo nyt loppuunmyyty.Musta laatikko 14 -esityksen lisäesitykset järjestetään sunnuntaina 10. marraskuuta kello 14 ja 19. Liput ovat nyt myynnissä Lippu.fi:ssä. Muut näytännöt Kansallisteatterissa ovat 8., 11., 16. ja 17. lokakuuta. Turun kaupunginteatterissa esitys vierailee 14. lokakuuta.Musta laatikko -esityksissä Helsingin Sanomien toimittajat ja kuvaajat nousevat teatterin lavalle kertomaan ennenkuulemattomia tositarinoita. Samalla he vievät juttukeikkojen ja lehdenteon kulisseihin.Syksyn esityksessä on jälleen uudet aiheet ja esiintyjät.