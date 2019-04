Miksi Elli laulaa sysimustia biisejä? Haloo Helsingin laulajasta tuli Ellips, ja nyt hän kertoo pahaa oloa huokuvista kappaleistaan

Kulttuuri

Miksi Elli laulaa sysimustia biisejä? Haloo Helsingin laulajasta tuli Ellips, ja nyt hän kertoo pahaa oloa huo

Vanhan Volkswagen Kleinbusin kyljissä on tyyliteltyjä psykedeelisiä kuvioita. Auto on tehnyt pitkän matkan: Brasiliasta ostettu 1970-luvun alun pikkubussi on Suomeen tultuaan saanut uuden maalipinnan, ja sen päälle vielä hippikuvioin koristellut teippaukset.