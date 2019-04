Kulttuuri

Miki Liukkonen rikkoo mieluummin kuin rakentaa – Hiljaisuuden mestari on äärimmäisen mielenkiintoinen, neuroot

On varsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monet perinteiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahoinvoinnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miki

Oman

[1] Pahus. Kyllä se siitä lähtee, toivottavasti. Hankaan läikähtäneen kahvin tahrimaa työtuolin selkänojaa. Tummanharmaassa kankaassa on epämääräinen valumajälki. Pyydän anteeksi, palaan mitä pikimmin takaisin kritiikin pariin. Tässä hangatessa mieleen tuli kokemusten ja niistä kertomisen luonnollinen yhteismitattomuus. Liikennevaloissa odottaminen on punavihersokealle erilainen kokemus kuin sellaiselle, joka ei ole värisokea. No, olkoon. Takaisin töihin. Kohta istuudun ja kirjoitan sanan jotka.