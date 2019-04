Kulttuuri

Populistipuolueet pysyvät hengissä muuttamalla koko ajan muotoaan – niin tekevät myös perussuomalaiset

Tutkija Juha Herkman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juha Herkman