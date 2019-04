Kulttuuri

Kuka murhasi Birgitten? kertoo tosielämän rikostapauksesta vastuulliseen pohjoismaiseen tapaan

Birgitte Tengsin

Paljon

Amerikkalaissarjoista

On

Kuka murhasi Birgitten?, Yle Areena.

Birgitte Tengsin murha on Norjassa maan rikoshistorian kuuluisimpia tapauksia. 17-vuotias koulutyttö löytyi raa'asti surmattuna keväällä 1995.

Yhdeksänosainen norjalainen dokumenttisarja Kuka murhasi Birgitten? (2018) paneutuu murhaan ja murhatutkintaan toden teolla. Se tekee monia samoja asioita kuin monet muutkin rikosdokumentit: käy seikkaperäisesti läpi todisteita, kritisoi alkuperäistä rikostutkintaa, haastattelee asianosaisia ja esittää tapahtumista dramatisoituja kohtauksia.

Paljon on kuitenkin tehty myös toisin. Kuka murhasi Birgitten? on kiltimpi, asiallisempi ja vähemmän verevä sarja kuin amerikkalaiset vastineensa. Toisin kuin vaikka Jinx (2015) tai Making a Murderer (2015–), se ei pyri kuohuttamaan katsojia.

Sarja jopa välttää rikosdokumenttisarjojen peruskeinon, yllättävien juonenkäänteiden rakentamisen. Monet tärkeimmistä tapahtumista kerrotaan etukäteen. Kenties oletuksena on ollut, että norjalaiset katsojat tietävät kuitenkin, mitä tulee tapahtumaan.

Amerikkalaissarjoista poiketaan siinäkin, että pääepäillyn kasvoja ei näytetä eikä nimeä kerrota. Se vähentää sarjan dramaattisuutta ja työntää tarinan etäämmälle.

Samalla on jännittävää kohdata true crime -sarja, jonka maailma on suomalaiselle näinkin tuttu. Kuka murhasi Birgitten? voisi periaatteessa tapahtua Suomessa.

Se tekee sarjan katsomisesta erilaista. Amerikkalainen oikeuslaitos toimii niin eri tavalla kuin omamme, että suomalaiskatsojat voivat amerikkalaisia sarjoja katsoessaan yleensä turvallisesti ajatella, että tuo ei voisi tapahtua meillä.

Norjalaiset haastateltavatkin muistuttavat enemmän suomalaisia kuin amerikkalaisia. Toisaalta ihmisistä ei muodostu niin mieleenpainuvia tyyppejä kuin vaikka Netflixillä esitettävässä rikosdokumenttiklassikossa Murhaportaat? (2004–2018).

On kuin tekijät haluaisivat varoa tosielämän murhatarinan muuttumista liian viihteelliseksi.

Kuka murhasi Birgitten? edustaa true crimen pohjoismaista mallia, turvallista ja vastuullista.