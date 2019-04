Kellonsoittaja Quasimodo nousi koko synkeän katedraalin symboliksi, ja kirjailijan rakkaudentunnustus pelasti kirkon purkamiselta

Kulttuuri

Kellonsoittaja Quasimodo nousi koko synkeän katedraalin symboliksi, ja kirjailijan rakkaudentunnustus pelasti

Kohtalo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä millainen

”Pariisin Notre-Dame-kirkko on epäilemättä vieläkin majaesteellinen ja suurenmoinen rakennus. Mutta miten kaunis se vielä vanhoilla päivilläänkin lienee, on kuitenkin vaikeata olla surematta ja suuttumatta, kun katselee niitä lukemattomia muutoksia ja rapistuksia, joita aika ja ihmiset yhdessä ovat tuottaneet tälle kunnianarvoisalle muistomerkille, häikäilemättä lainkaan Kaarle Suurta, joka laski sen peruskiven, tai Filip Augustia, joka asetti siihen viimeisen.”

”Ensinnäkään ei rakennustaiteen historiassa, pysyäksemme muutamissa pääpiirteissä, ole varmaankaan montaa kauniimpaa sivua kuin tämä fasadi, jonka muodostaa kolme syvää suippokaariporttaalia, kahdenkymmenenkahdeksan koristeellisen, suippokärkisen kuningaskomeron vyö, mahtava keskusruususto, jonka kummallakin puolella sivuakkuna, korkea, kevyt pylvästö apilanlehtikaarekkeineen, joka hoikkine pylväineen kannattaa raskasta tasakattoa, ja lopuksi kaksi synkkää, jykevää tornia liuskakivikattoineen, jotka kaikki muodostavat sopusuhtaisen komean kokonaisuuden viitenä mahtavan kerroksena.”