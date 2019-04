Kulttuuri

Journalistiliitto osti Ville Rannan pila­piirroksen Junes Lokasta 7 500 eurolla, palkkio menee Johanna Vehkoon

Journalistiliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vehkoo

Ranta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vehkoo