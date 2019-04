Kulttuuri

Tunnetun thai-tanssijan sooloesitys yhdistää hyvin klassisen thai-tanssin moderniin ilmaisuun ja tekijän henki

WHS Teatteri Union tarjosi harvinaislaatuisen vierailun. Thaimaan kansainvälisesti tunnetuimman nykykoreografin ja tanssijan Pichet Klunchunin vajaan tunnin mittainen soolo I am a Demon yhdistelee klassista thai-tanssia moderniin ilmaisuun ja tekijän henkilöhisto­riaan.Klunchun on klassinen tanssija, joka nuoruudessaan opiskeli nimenomaan Thaimaan tanssiteatterin demoniroolien eli voimakkaiden mieshahmojen tekniikkaa. Teos onkin kunnianosoitus hänen edesmenneelle opettajalleen, joka on läsnä näyttämöllä äänenä ja videoklippeinä.I am a Demon alkaa meditatiivisissa ja minimalistisissa merkeissä, kun tanssija tyhjällä näyttämöllä kohtisuorassa valaistuksessa ikään kuin hahmottaa kehoaan. Liikkeet heijastuvat varjokuvan tavoin taustan valkokankaaseen.Vähitellen tanssija omaksuu thai-tanssin kehokuvan: voimakkaiden mieshahmojen avoimet haara-asennot sekä tekniikalle ominaiset elegantit ja elastiset käsivarsi- ja sormieleet. Taustavideossa Klunchunin opettajan haastattelu ja opetusohjeet antavat viitteitä siitä, mistä on kyse.Esitys huipentuu nauhalta kuultavan thaimaalaisen lyömäsoitinorkesterin säestämään, klassisella tekniikalla esitettyyn soolotanssiin.Se on osoitus siitä, mitä vuosien työllä voi saavuttaa. Sen arvon Klunchun tuntuu kuitenkin lopuksi kyseenalaistavan.Teoksen monet elementit, kuten vapaa nykytanssi, haastattelut ja demonstraationomaiset, lähes opettavaiset elementit muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden – nimenomaan kun mukaan nivoutuu tekijän henkilöhistoria ja pohdiskelu siitä puhutteleeko vanha perinne myös nykykatsojaa.I am a Demon on hyvä esimerkki viimeaikaisesta trendistä Kaakkois-Aasian nykytanssissa. Nykyään moni Klunchunin tavoin Yhdysvalloissa ja Euroopassa opiskelleista tanssintekijöistä ei vain enää hyödynnä länsimaisia tanssitekniikoita. Sen sijaan he pohtivat sitä, mitä omalla traditiolla voi tehdä tai olla tekemättä.