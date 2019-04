Kulttuuri

Tiktakin raskaat kitarat ja kiltit sanoitukset muistuttivat, miten suomalainen popmusiikki on 20 vuodessa muut

Ajoitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ysäriyhtyeiden

Minut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paluukeikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä kappaleet kuultiin Tiktakin keikalla: