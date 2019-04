Kulttuuri

Työttömyyden tuskasta kasvaa ahdistava panttivankidraama Pierre Lemaitren uutuustrillerissä

Pierre Lemaitre

Viimeisenä

Hakijat saavat

Lemaitren tarina

(s. 1951) on ranska­laisen nyky­dekkarin ykkös­nimiä. Minerva on tehnyt kulttuuri­teon saatta­malla nyt kaikki hänen yhdeksän romaaniaan suomeksi.suomennoksena on ilmestynyt alun perin 2010 julkaistu Petoksen hinta, joka on taattua yllätyksellistä ja otteessaan pitävää Lemaitrea.Se on paitsi jännittävä trilleri, myös yhteiskunnallinen romaani työttömyyden ahdingosta ja kapitalismin hallitsemasta maailmasta, vuoden 2008 finanssi­kriisin jälkimainingeissa syntynyt.Alain Delambre on neljä vuotta aiemmin työttömäksi jäänyt 57-vuotias entinen henkilöstöpäällikkö.Hän kituuttaa hanttihommissa ja käy uskollisesti työvoimatoimistossa uskomatta enää mahdollisuuksiinsa löytää vakituista työtä.Sitten hän näkee kiinnostavan ilmoituksen.Nimetön suuryritys etsii konsulttitoimiston kautta johtajaa ja henkilöstöassistenttia. Hakutapa on poikkeuksellinen.Mittavista irtisanomisista vastaavan johtajan pitäisi löytyä yrityksen omasta keskijohdosta, mutta ensin kokelaita testataan lavastetussa panttivankitilanteessa.luulla tilannetta oikeaksi. Henkilöstöassistentin paikkaa hakevien tehtävänä on ohjailla tilannetta ja arvioida kuka hakijoista kestää paineet parhaiten.Eli siis pystyy pukkaamaan satoja työntekijöitä pellolle menettämättä yöuniaan.Delambre hakee henkilöstö­assistentiksi ja käyttää valtavan määrän rahaa saadakseen mahdollisimman paljon selville johtajakokelaista ja heidän taipumuksistaan.Kun Delambrelle selviää, että kaikki vaiva on ollut turhaa, hänellä kilahtaa pahasti.Panttivankinäytelmästä tuleekin äkkiä totta.Lemaitre kuvaa ahdistavasti ja uskottavasti mielentilaa, johon pitkäaikainen työttömyys voi ihmisen ajaa. Romaanin ensimmäinen puolisko onkin kuin syytekirjelmä yhteiskunnalle, jossa irtisanomiset, työttömyys ja ihmisten nöyryyttäminen ovat olennainen osa tuotannon mekanismeja.Loppupuoli on sitten hurjaa, suorastaan kuumeista trillerivyörytystä Delambren asettuessa vastaan todella isoja voimia.on jatkuvasti yllättävä ja käänteikäs, ei ehkä villeimmissä mutkissaan aivan uskottava, mutta tehokas ja vangitseva.Alain Delambre, perin oudolla tavalla sankarillisuuteen yltävä jokamies, on mainio hahmo, ja myös häneen liittyvä moraalinen varjo on ironisuudessaan osuva.Petoksella on tosiaan hintansa, ja kaiken voittava voi samalla hävitä vielä enemmän.