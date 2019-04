Suomalaiset eivät olleet siirtomaaherroja, mutta keräsivät maailmalta muiden kansojen aarteita, joita täällä yhä säilytetään – Onko se väärin?

Kulttuuri

Suomalaiset eivät olleet siirtomaaherroja, mutta keräsivät maailmalta muiden kansojen aarteita, joita täällä y

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansallismuseossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inarissa

Vaikka