Evelyn Glennie kuuroutui 12-vuotiaana, mutta nauttii nyt maailmanmainetta lyömäsoittajana – kehollaan musiikin aistiva tähti esiintyy lauantaina Espoossa jazzyhtyeen kanssa

Kulttuuri

Evelyn Glennie kuuroutui 12-vuotiaana, mutta nauttii nyt maailmanmainetta lyömäsoittajana – kehollaan musiikin

Videopuhelua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kuuro

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikkia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällainen ensikokemus

Trio HLK ja Evelyn Glennie la 27.4. Sellosalissa (Soittoniekanaukio 1 A). Konsertin aloittavat klo 18 laulaja-pianisti Kadri Voorand ja basisti Mihkel Mälgand Virosta.

Korjaus: Nimi korjattu otsikossa 24.4. klo 11:57