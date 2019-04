Kulttuuri

Netflixin animaatioantologia Love, Death & Robots hemmottelee tieteiselokuvan ja kauhun ystäviä

on huomioinut aiemminkin tarjonnassaan animaa­tioista pitävät aikuiset (Bojack Horseman) ja kauhun kanssa flirttailevien tieteisantologioiden ystävät (Black Mirror). Maaliskuussa Netflixiin saapui animaatioantologia Love, Death & Robots. Se koostuu 18 napakasta lyhytelokuvasta, joiden pituus vaihtelee 6–17 minuutin välillä.Lyhyt kesto pakottaa rakentamaan jaksoon timanttisen ydin­idean. Erityisen onnistuneita ovat piinaavan jännittävästi Gravity-elokuvan teemaa kierrättävä Helping Hand, tietoisuutta ja elämän tarkoitusta tutkiskeleva Zima Blue ja kissa-hiirileikillä pelaava The Witness, joka on lähes visuaalisen ähkyn aiheuttava silmäkarkkipussi.Love, Death & Robots esittelee taidokkaasti myös animaation erilaisia tyylejä, ja ”piirrosjälki” vaihtelee realistisesta The Secret Warista vauhdikkaat ysäripiirretyt mieleen tuovaan Blind Spotiin.Lasten katsottavaksi sarja ei so­vi, sillä hurjimmissa osioissa len­televät ärräpäiden lisäksi veri ja suolenpätkät. Hurmeisuutta to­sin pehmittää sysimusta huumori.Love, Death & Robotsin genre heiluu tieteiselokuvan ja kauhun välimaastossa, eli sarja on passeli välipala uutta Black Mirror -kautta odotellessa.