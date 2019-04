Puhallettava oleskelutila Kansalaistorille, Schönbergin massiivinen orkesteriteos, klovneja Taidehallissa – Lue tästä 10 tärppiä Helsingin juhlaviikkojen ohjelmasta

Kulttuuri

Puhallettava oleskelutila Kansalaistorille, Schönbergin massiivinen orkesteriteos, klovneja Taidehallissa – Lu

1. Arboria

Kansalaistori 15.–25.8.

2. Gurrelieder

Musiikkitalo 16.8. klo 19 ja 17.8. klo 15.

3. Sleep

Huvila-teltta 16.8. klo 23–07.

4. Benin Voodoo Party

Huvila-teltta 17. 8. klo 20.

5. Ugo Rondinone

Taidehalli 17.8.–17.11.

6. Atlas

Stoa, teatterisali 22.8. klo 18, 24.–25.8. klo 14, 29.8. klo 18.

7. A Quiet Evening of Dance

Suomen kansallisooppera, Alminsali 22. ja 23.8. klo 19.

8. Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huvila-teltta 27.8. klo 19.

9. The Green

Cirko, Solmu-sali 27. ja 28.8. klo 19, 31.8. klo 20 sekä 1.9. klo 14.

10. UXO

Kattilahalli, Suvilahti 30.8. klo 20, 31.8. klo 16 ja 20, 1.9. klo 20.