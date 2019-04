Kulttuuri

Mestari Oiva Toikan viimeinen näyttely kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna

Leikkimielinen mestari

Oiva Toikka

Kevään Oivalluksia 2.6. saakka Galerie Forsblomissa (Lönnrotinkatu 5). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Auringolla on monta roolia

Markus Konttisen

Auringonkatsojat 19.5. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3). Ti, to, pe 12–17, ke 12–20, la–su 12–16.

Maukkaita sekoituksia

Sami Havia

Phantasia 19.5. saakka Artag Galleryssa (Hietalahdenkatu 10). ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Apokalyptinen myllerrys

Galleria

https://www.hs.fi/haku/?query=matti+heleniuksen

Laitakaupungin laulu 5.5. saakka Galleria Rankassa (Eerikinkatu 36). Ti–su 13–18.

Näköhermot koetuksella

Kaukaa

Matti Rantanen 28.4. saakka Galleria Amassa (Rikhardinkatu 1). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.