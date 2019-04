Kulttuuri

Tanskalaisdokumenttiin etiopialaistytön traagisesta adoptiotarinasta on jäänyt kiusallisen paljon aukkoja

Tanskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Girl in Return

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dokumentissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harmillista

Girl in Return, Fem klo 22.00 ja Yle Areena.