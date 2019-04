Kulttuuri

Satumaan paras tulkki on poissa – Reijo Taipaleen laulamana iskelmä ei koskaan ollut siirappista, vaan tunteet

S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taipaleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laulutunneilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eleetön

Vuonna 2003

Reijo Taipaleen

Uran

Reijo Taipaleesta