Kulttuuri

Tanssillinen Beatles-konsertti upposi myös vauvoihin ja osoitti, että legendaarisen yhtyeen musiikki kuuluu ka

En tiedä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esityksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Barcelonalaisten

, kummat nauttivat enemmän, vanhemmat vai vauvat. Katalonialainen La Petita Malumaluga -ryhmä vieraili Hurjaruuthin Ruutia-festivaalilla esityksellään Beatles for Babies. Se on juuri sitä, mitä nimi lupaa. Tanssillinen Beatles-konsertti vauvoille – ja aika paljon heidän vanhemmilleen.Täytyy sanoa, että en ole aikoihin ollut näin hyväntuulisessa esityksessä. Upeat muusikot ja esiintyjät ottavat yleisönsä, jolle annetaan lupa käydä vaikka kesken kaiken ulkona, jos tarvitsee. Mitä vielä, ipanat kuuntelivat ja katselivat juttua intensiivisesti herpaantumatta. Upposi niin sanotusti kohderyhmäänsä. Olisi voinut kuvitella toisenlaistakin reaktiota.Ehkä se johtuu Beatlesin musiikista, joka kestää vaikka minkälaisen käsittelyn kuten J.S. Bach. Vertaus on pompöösi, mutta kyllä minullakin yhä kävi esityksessä kylmät väreet ja iho nousi kananlihalle. Jo taaperona suosikkimusaani olivat ”Käntpamiloo” ja ”Silavsjuu”. Olen vieläkin sitä mieltä.aloitti Across the Universe, jonka voi tässä käsittää myös sanomaksi musiikin universaalista kielestä. Jouset ja saksofonin käheä soundi pureutuivat suoraan sisimpään. Beatles olisi varmaan hyväksynyt tämän version.Sovitukset ovat erinomaisia ja tekevät kunniaa originaaleille. Hey Jude saa rytmiversiona aikaan vähän räväkämmän tunnelman ja tekee mieli itse joraamaan. Sekin olisi sallittua, ja jokunen muksu lähtikin tanssiin.When I’m sixtyfour on näille lapsille vielä kaukaista tulevaisuutta, mutta jazzahtavasti tehty biisi toimi hyvin ilman sanoja.esitys on täynnä päivänpaistetta. Pikku koreografiat maustavat konserttia varastamatta musiikilta pääosaa. Muodikkaasti yleisöä myös osallistetaan, lapsille toki mitoitetusti – itse tunsin oloni vähän hupsuksi kangastilkkua liehuttaessani. Mutta saa kai aikuinenkin välillä olla hupsu.La Petita Malumaluga on jousineen, foneineen ja erilaisine kilistimineen moneen taipuva todellinen Sgt. Peppers-bändi. All You Need is Love. Siihen voisi kiteyttää nähdyn ja kuullun.