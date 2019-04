Kun self help -kirjat puskivat ihanaa herttaisuutta, Lotta Sonninen päätti kirjoittaa siitä, että naiset saavat pettyä äitiyteen ja lapsiinsa Lotta Sonnisen Pieni pahan mielen kirja on myyty yli 30 maahan, sillä turhasta valittaminen on lempihuvia kaikkialla maailmassa. Nyt Sonninen vitsailee vanhemmuudesta. Hän on pienten kaksosten äiti.