Jyrki Vainosen vaikuttavissa novelleissa korostuvat surrealistinen omintakeisuus ja vahva sisältö

Jyrki Vainonen

Anton

Vielä

Vainosen

on aina ollut kirjailijana oman tiensä kulkija. Hän kirjoitti surrealistista suomikummaa jo kauan ennen kuin koko genreä oli keksitty.Vuonna 1999 Vainonen voitti Helsingin Sanomien palkinnon kutkuttavan eriskummallisia kertomuksia sisältävällä Tutkimusmatkailija ja muita tarinoita -esikoisellaan. Sittemmin hän on kirjoittanut harvakseltaan sekä romaaneja että novelli- ja esseekokoelmia.Yön ja päivän tarinoita -novellikokoelma on Vainosen odotettu paluu fiktiivisten kertomusten pariin.Kahdestatoista osin toisiinsa kytkeytyvästä tarinasta koostuva kokoelma sisältää nimensä mukaisesti useita vastapareja. Yö- ja päiväpuolen lisäksi piirileikkiin käyvät elämä ja kuolema, uni ja valve, mennyt ja tuleva, henki ja liha.Asetelma näkyy myös kirjan pisimmässä novellissa. Se kertoo Apollonian hoitolaitokseen tuodusta kodittomasta naisesta. Hän ei puhu mitään, mutta löytää yhteyden puutarhan eläimiin. Tätä taustaa vasten heijastuu laitoksen perustaneen Antonin tarina. Tietokoneohjatun uniterapialaitteiston kehittänyt mies tasapainoilee elämän ja kuoleman välisellä hiuksenhienolla rajalla. Hän pyristelee irti kipeistä muistoista, jotka liittyvät menehtyneeseen vaimoon ja tyttäreen.tekee surutyötään entisessä teurastamossa, jonka hän on muuttanut työhuoneekseen. Siellä hän täyttää kuolleita eläimiä antaakseen heille ikuisen elämän. Mädätysaltaan ja Antonin käsien kautta eläimet ikään kuin syntyvät uudelleen. Lopputulos on silti vain varjo elämästä. Toisin kuin luonnossa, jossa syksyn näivettymistä seuraa kevään aito kukoistus.Myös tarinan linnut ja mehiläiset viittaavat piilotajuntaan, kahden maailman välillä liikkumiseen ja elämän kiertokulkuun. Antonille on varattu paljon makaaberimpi rooli, joka kurkottaa hetkittäin jopa kauhun puolelle.hyytävämpiä väristyksiä tarjoilee Näkymä-novelli. Sen päähenkilö on monen muun tarinan tapaan syrjäytynyt yksilö, joka ei viihdy ihmisten seurassa ja elää erakkomaista arkea.Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden korvikkeeksi mies seuraa kaukoputkellaan vastapäisessä kerrostalossa asuvan naisen elämää. Kuinka pitkälle tirkistelijä on valmis menemään, jotta saa päivittäisen annoksensa?Kafkamaisen absurdiuden ja mustanpuhuvan huumorin vietäväksi upotaan tarinoissa Hampaat ja Päät.Hampaat kertoo ex-miehensä ahdistelemasta naisesta, joka työskentelee yksin persoonattomassa toimistokolossissa.Arki nytkähtää raiteiltaan, kun hänen huoneensa ryhtyy vaihtamaan päivittäin kerrosta ja sijaintia. Lopulta huone, ja samalla elämänhallinta, katoavat kokonaan.Päät-tarinan surrealistisessa maailmassa kaupungin valtaa uusi villitys: ontoksi koverretut sianpäät, joiden uumeniin ihmiset piilottavat todelliset kasvonsa. Vastatakseen sianpäiden kasvavaan kysyntään lähiseudun sikalat teurastavat eläimensä ja jättävät niiden ruhot mätänemään teiden varsille. Lopulta koittaa riemastuttavan opettavainen käänne, joka tuo hienosti mieleen klassiset Shokki-kauhusarjakuvat.novellit ovat pääosin hyvin lyhyitä, mutta tunnelmaltaan ja sisällöltään ne ovat paljon mittaansa suurempia. Tarinat pureutuvat alitajunnan syövereihin, tulvivat varjoja ja vertauskuvia. Hienovaraisesti rakennetun pinnan alla kuohuu, kun ihmiset kohtaavat itseään suuremman todellisuuden tai jäävät muistojensa ja unikuviensa vangeiksi.On haikeutta, heijastuksia ja luopumisia. Omintakeisia ideoita, valloittavia mielikuvia ja sielun pimeyttä. Vahvoja ja elämyksellisiä tarinoita, jotka saattavat alkuun vaikuttaa jopa hauskoilta – mutta joiden pinnan alta paljastuu synkkänä sykkivä sydän. Vainosen novelleissa onni ja toivo ovat hiipuvia luonnonvaroja.Osuvasti kokonaisuuden päättää tarina Eliaasta, josta muovataan väärinymmärretty väline muiden kunnianhimolle ja ahneudelle. Elias ei ole profeetta, tietäjä tai valontuoja. Hän on vain mies, joka tahtoo yhdistää mahdollisimman monta jatkojohtoa toisiinsa ja sytyttää lopuksi, perille päästyään, pienen pöytälampun.