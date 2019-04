”Harvemmin tulee hyvää lopputulosta” – Arkkitehdit eivät kannata Guggenheimin tontille suunnitellun museon toteutustapaa

Kulttuuri

”Harvemmin tulee hyvää lopputulosta” – Arkkitehdit eivät kannata Guggenheimin tontille suunnitellun museon tot

Eteläsatamaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006087145.html

Kilpailulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Avoimilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Design-