Kulttuuri

Tekoälyn vääristämä maailma – Otto Byströmin teokset käsittelevät virtuaalitodellisuuteen liittyvää ahdistusta

Otto Byström

Neuroverkko

(s. 1987) käsittelee yksityisnäyttelyssään I feel, all the time, like a garbage fire internetin kokemuksellisuutta. Verkossa tapahtuvat sosiaaliset performanssit, tekoälyn vääristämä maailma ja virtuaalitodellisuuden kapitalismi artikuloituvat muun muassa tekstiili- ja videotaiteen muodossa.Keskeisenä lähtökohtana teosten estetiikalle voi ajatella olevan tekoälyn ja niin sanotun neuroverkon muokkaaman visuaalisen kielen. Tekoälyllä ja neuroverkolla tuotetut synteettiset kuvat voivat tuottaa vääristyneitä unikuvia tai erehdyttävän todentuntuisia valemaailmoja. Tässä on tekoälyn dystooppisuus: visuaalista valemediaa tulee oppia lukemaan, jotta sen tuottaman valheen voi erottaa aidosta informaatiosta.Byströmin taiteessa neuroverkon ilmaisemat kuvat ovat ilmeisen keinotekoisia ja vääristyneitä. Teoksista välittyy voimakas tyhjyyden ja masennuksen kokemus.Lateksista, hiuslisäkkeestä, alumiinista, hartsista ja akryylista koostettu Shapeshifter (2019) on hädin tuskin tunnistettava fragmentti ihmisestä. Kaksiosaisen teoksen tunnelmaan pääsee hyvin kiinni, kun huomaa lattianrajassa oven alta pilkottavan ”märän läntin”.voi olla älykäs, mutta ei ajatteleva. Teosparissa A Missing Gaze (2019) tekoälyä symboloiva varjomainen olento katsoo epätodelliseksi muokattua ihmistä. Teos kommentoi yhtä aikaa virtuaalimaailmassa ohenevaa subjektiivisuutta sekä tekoälyn toimijuutta. Teososien reunaan kiinnitetty muistikortti toimii käyttöliittymänä Byströmin taiteeseen laajemminkin. Näennäisesti avoin virtuaalimaailma on todellisuudessa rajallinen ja ahdas. Niin ikään teoksen pintaan kiinnitetyt lääkekapselit alleviivaavat todellisuuspakoista ahdistusta.Videossa 9 Billion Apps (2019) ruumiillistuu internetin kaupallinen pintaliito. Naivistisella otteella toteutetussa teoksessa wc-istuin kaahaa punaisen auton konepellillä ja haistattelee katsojalle. Sitä itseään täynnä oleva hahmo on matkalla kovaa vauhtia ei minnekään.Keinotekoisen maailman yksitoikkoisuus kuuluu videon äänimaisemassa, jonka on tasaista syntetisaattorimattoa ilman merkittäviä maiseman vaihteluja. Puherobotilla toteutettu pöntön ääni muistuttaa siitä, kuka tai mikä määrää suunnan internetin maailmassa.