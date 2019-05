Puhe ruskeista paperipusseista liikutti kuubalaisen kyyneliin ja sai palkitut suomalaistaiteilijat tekemään teoksen, jossa on 100 000 Lempäälässä valmistettua pussia Pusseihin on painettu yhdeksän kuubalaisen ajattelijan tekstejä. Teos on esillä Havannan biennaalissa, jota on varjostanut sananvapauskohu.