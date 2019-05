Raivokkaasti työskennellyt kirjailija Leevi Lehto luuli olevansa burnoutissa – nyt elinaikaa voi olla vain kuukausia ja kaikki tuntuu hyvästijättämiseltä

Kulttuuri

Raivokkaasti työskennellyt kirjailija Leevi Lehto luuli olevansa burnoutissa – nyt elinaikaa voi olla vain kuu

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esseetä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sittemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ehkä,

”Politiikkakin oli minulle jälkeen päin ajatellen ennen kaikkea kielitrippi.”

Leevi

Lehdon