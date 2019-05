Olli Jalosen viime vuoden Finlandia-voittaja saa jatkoa jo syyskuussa – Suuressa historiallisessa seikkailussa uskonto ja tieto taistelevat

Kulttuuri

Olli Jalosen viime vuoden Finlandia-voittaja saa jatkoa jo syyskuussa – Suuressa historiallisessa seikkailussa

Kun

”Ne ovat sisarteoksia mutta temaattisesti vähän erilaiset. Yhdessä niistä olisi tullut muotopuoli.”

Miksi

Uskon

”Valistuksen henki on edelleen meidän aikanamme valtavirtaa, vaikka takapotkuja ja ihan uudenlaisia vaikeuksia onkin ilmennyt.”

Valistuksen

”Nyt 2000-luvulla oma kirjoittamisihanne on muuttunut konkreettisempaan suuntaan.”

Vielä

Taivaanpallon