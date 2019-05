Suomalaisen underground-liikkeen ja elektronisen musiikin pioneeri Pekka Airaksinen on kuollut – perusti 1960-luvulla kohua herättäneen Sperm-yhtyeen

Kulttuuri

Suomalaisen underground-liikkeen ja elektronisen musiikin pioneeri Pekka Airaksinen on kuollut – perusti 1960-

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parhaiten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elektroniseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekka Airaksinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huolimatta laajasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy