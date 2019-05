Kulttuuri

Ohjaaja vaatii elokuvassa näyttelijää tekemään kanssaan vauvan – ruotsalainen kohuelokuva purkaa Mikael Persbr

Katsoin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Odell väittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teorian tasolla

Espoo Ciné jatkuu sunnuntaille. X&Y 8. 5. Sello 5 klo 18.45. ja 12.5. klo 17.45 Tapiola-salissa.