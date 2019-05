Kulttuuri

Toimittaja Hannu Taanila, 80, puhuu edelleen mielellään julkisesti – tykättiin siitä tai ei

Hannu Taanila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taanilaa

Taanilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taanila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taanila