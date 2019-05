Kulttuuri

Alaska teki selviytymisestä tv-bisneksen

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kultakuume spesiaali, Kutonen klo 9.10. Hengenvaarallinen saalis, Kutonen klo 10.10 ja 15.00. Alaskan rajamailla, TV5 klo 13.50 ja 16.55. Buying Alaska, TLC klo 15.25. Kultakuume, Kutonen klo 18.00. Alaska: Viimeinen rintama, Kutonen klo 19.00 ja 4.40. Myös Dplay-palvelu (dplay.fi).

kuvatuimpia osavaltioita ovat aurinkoiset Kalifornia ja Texas, mutta niiden niskaan hengittää jäätävä Alaska. Olosuhteet ovat suuressa roolissa Alaskassa kuvatuissa sarjoissa ja luovat täyden vastakohdan suurkaupunkien life­style-sarjoille.Alullepanijana tälle kehitykselle toimi hittidraamasarja Villi Pohjola (Northern Exposure, 1990). Se tosin kuvattiin Wa­shingtonin osavaltiossa.2000-luvulla Alaska-sarjat ovat muuttuneet rankempaan suuntaan, ja johtoajatukseksi on tullut selviytyminen.Kyseessä voi olla omavaraistalous, haastavat rekkakuljetukset tai kullan ja kalan saalistus. Omakotitaloa etsiville esitellään mönkijäreittejä ja ulkohuusseja.Kuvausprojektien tuoma hyöty on alueella tiedostettu, ja osavaltio avustaa alueellaan työskenteleviä tuotantoyhtiöitä verohelpotuksin. Lisätukea tulee, jos kuvaukset tapahtuvat pienpaikkakunnalla, sijoittuvat talvikauteen ja mikäli sarjassa on vähintään 16 jaksoa.Tämä selittää osaltaan tämänkin päivän tv-antia: eri kanavilla on tarjolla peräti kuusi Alaska-sarjaa.