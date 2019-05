Kulttuuri

Parturi pulittaa musiikista liikkeensä neliöiden mukaan Musiikin julkinen esittäminen on taksoitettu kunkin alan kanssa yhteistyössä. Esimerkiksi parturit ja kampaajat maksavat musiikista liikkeensä neliöiden mukaan. 30-100 neliön kampaamossa Gramex-vuosimaksu on 450 markkaa, Teosto-maksu 576 markkaa. Alle 500-neliöiset kuntosalit maksavat 920 markkaa vuodessa ja samankokoiset aerobic-salit 1200 markkaa vuodessa Gramex-korvauksia. Teostolle menee lisäksi 1240 markkaa vuodessa. Puhelinlinjan odotusmusiikista korvataan Gramexille 840 mk vuodessa, jos linjoja on enintään 50. Teostolle tilitetään silloin 792 mk vuodessa. Ravintoloissa tanssimusiikki maksaa enemmän kuin taustamusiikki. Esimerkiksi jos asiakaspaikkoja on 151-200 ja tanssipäivien lukumäärä neljännesvuodessa yli 60, Gramex-korvaus on noin 3300 markkaa vuodessa, Teosto-korvaus on 6144 mk. Live-bändin Teosto-korvaukset ovat suuremmat, ja esiintyjille maksetaan luonnollisesti palkka. Samankokoisen ruokaravintolan taustamusiikis 27.9.1997