Perun musiikin kehäketuista muodostettu tanssibändi Cumbia All Stars tulee ensi kertaa Suomeen

houkuttelevaa Cumbia All Stars -yhtye tulee kesällä esiintymään ensi kertaa Suomeen. Konsertti on Savoy-teatterissa 2. heinäkuuta.Seitsenhenkisen yhtyeen jäsenet kuuluvat perulaisen musiikin legendoihin, sillä he olivat luomassa 1960-luvun lopulla Perussa tyyliä, jota kutsutaan peruvian cumbiaksi tai chichaksi. Genressä yhdistellään alkujaan kolumbialaisen perinnemusiikin cumbian vetoavia rytmejä ja rock-musiikkia, alkujaan varsinkin psykedeelistä rockia ja surfmusiikkia.Tyyli syntyi levyteollisuuden toiveesta. Harpulla soitettua perulaista perinnemusiikkia alettiin soittaa sähkökitaroilla ja muilla rockiin tyypillisesti liitetyillä soittimilla. Chichasta tuli valtavan suosittu tyylilaji Perun rannikkokaupungeissa ja varsinkin Limassa. Sittemmin se on jatkanut kehittymistään uudenlaisiksi tyyleiksi.Cumbia All Stars -yhtye koottiin vuonna 2012. Sen jäsenet olivat soittaneet vuosikymmeniä Perun kuuluisimmissa yhtyeissä ja tunsivat hyvin toisensa jo entuudestaan.Nykyään yhtye on kysytty esiintyjä Latinalaisesta Amerikasta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Euroopassa bändi vieraili viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin he vierailivat muun muassa Glastonburyn festivaaleilla Englannissa. Viimeisin levy La Vuelta Del Tigre julkaistiin 2017.