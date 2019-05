Kulttuuri

Henkinen väkivalta ja syrjintä luultua yleisempää sirkuksen, tanssin ja teatterin alalla

Tuoreen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

tutkimuksen mukaan esittävien taiteiden ala on huomattavasti eriarvoisempi ja hierarkkisempi kuin aiemmin luultiin.Teatterin tiedotuskeskus Tinfon tuottamasta kyselystä selvisi, että räikeimmät epäkohdat liittyvät henkisen väkivallan ja kaikenlaisen syrjinnän yleisyyteen. Huonolla tolalla on myös epäasialliseen käytökseen puuttuminen: liian usein vaietaan, vaikka sitä nähtäisiin. Lisäksi alalla työskentelevät tunnistavat huonosti omaa syrjivää käytöstään ja seksuaalista häirintäänsä.Valta, vastuu, vinoumat -kyselystä selvisi, että henkistä väkivaltaa on kokenut usein tai jatkuvasti 20 prosenttia vastaajista ja erilaista syrjintää 13 prosenttia vastaajista. Jatkuvaa seksuaalista häirintää on kokenut kaksi prosenttia vastaajista, mikä tarkoittaa yli 10 henkilöä 526 kyselyyn osallistuneesta.Syrjinnän syistä yleisimpiä olivat ikä ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä työmarkkina-asema. Ulkonäön perusteella syrjityiksi tulleita on erityisesti tanssijoissa ja näyttelijöissä. Erityisesti naiset kokivat ikäsyrjintää.mukaan syyt epäkohtiin löytyvät rakenteista.Erityisesti työsuhteen muodolla uskotaan olevan merkitystä siihen, millaisena ihminen kokee vaikutusmahdollisuutensa. Sirkuksen, tanssin ja teatterin kentillä töitä tehdään monenlaisissa kirjavissa työsuhteissa, apurahalla ja ilman palkkatyösuhdetta itsensä työllistäjinä.Epävarma asema työmarkkinoilla altistaa väärinkäytöksille. Epäasialliseen käytökseen ja vastuuttomaan vallankäyttöön on helpompi puuttua, jos on vakituinen työsuhde turvana.Muiksi epäkohdiksi vastaajat mainitsivat muun muassa rahoitukselliset ongelmat, koulutuksen epätasa-arvoisuuden, hierarkkisen työskentelykulttuurin sekä läpinäkymättömän rekrytointi- ja palkkapolitiikan.